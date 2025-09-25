Adana Altın Koza’da Dün: Uçan Köfteci, Cinema Jazireh

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda dün, Uçan Köfteci ve Cinema Jazireh adlı filmler vardı. Yarışma heyecanı bugün, İdea, O da Bir Şey mi ve Algoritma’ya Biat Et filmleriyle devam ederken, yarın da Buradayım, İyiyim, Perde ve Annemin Solgun Çiçekleri adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Yarın ayrıca, Agnes Varda imzalı klasik film Yersiz Yurtsuz (Vagabond), yazar Perihan Mağden’in sunumuyla gösterilecek.
Cinema Jazireh Filminin Gösteriminden
Uçan Köfteci Filminin Gösteriminden