Adana Altın Koza’da Yarışma Heyecanı Devam Ediyor

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün akşam Onur Ödülleri sahiplerine takdim edildi. İdea, O da Bir Şey mi ve Algoritma’ya Biat Et filmlerinin ekip katılımlı gösterimleriyle yükselen yarışma heyecanı bugün Buradayım İyiyim, Perde ve Annemin Solgun Çiçekleri ile devam ediyor. 32. Altın Koza’nın kazananları ise yarın akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek büyük kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Algoritma’ya Biat Et Filminin Gösteriminden
İdea Filminin Gösteriminden
O da Bir Şey mi Filminin Gösteriminden