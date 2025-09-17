Adana Altın Koza’dan Gazze, Şimdi Seçkisi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 – 28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Dünya Sineması bölümünde Filistin’e odaklanan özel bir seçki sunuyor. Bu yıl “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” mottosuyla yola çıkacak olan festivalin Gazze, Şimdi seçkisi, izleyiciyi sadece Filistin’in geçmişine bakmıyor, en acil haliyle bugününe tanıklık etmeye de çağırıyor.

Basın Bülteni

Bir Zamanlar Gazze’de (Once Upon a Time in Gaza)



Yitik Düşler (Passing Dreams)



Yüreğini Eline Al ve Yürü (Put Your Soul on Your Hand and Walk)

