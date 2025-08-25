Adana Altın Koza’dan Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ’a Onur Ödülü

22 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. Bu yıl ödüller sinemamızda toplumsal filmlerdeki güçlü ve dirayetli kadın karakterleriyle hafızalarımıza kazınan Meral Orhonsay ile beyazperdeden televizyona başarıyla uzanan kariyerinde derin oyunculuğu ve özel sanatçı duruşuyla tanınan Mehmet Aslantuğ’a verilecek. 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek özel bir gecede sahiplerine takdim edilecek.

Basın Bülteni

