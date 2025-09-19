24 Eylül’de Adana Altın Koza’da Türkiye Prömiyeri: Gözde Kural’ın Yeni Filmi Cinema Jazireh, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda

İlk filmi Toz ile dikkatleri üzerine çeken Gözde Kural’ın yazdığı ve yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi Cinema Jazireh, 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda seyirci karşısına çıkıyor. Kadınların sesini, insan onurunu ve direnişi merkezine alan Cinema Jazireh, Taliban zulmü altındaki Afganistan’da, Leyla’nın kayıp oğlunu bulmak için erkek kılığına girerek çıktığı ayrıksı ve tehlikeli yolculuğu anlatıyor. Kadın olmanın, coğrafyadan bağımsız olarak nasıl benzer mücadeleler içerdiğini gözler önüne seren sarsıcı filmin başrolünü İran sinemasının parlayan yıldızlarından Fereshteh Hosseini üstleniyor.

