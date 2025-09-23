Çocuk Yıldızlar Belgeseline Adana’da Özel Gösterim

22 – 28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin özel seçkisinde bir Yeşilçam belgeseli yer alıyor. 80’li yılların çocuk yıldızı Burak Gülgen’in yönettiği, Çocuk Yıldızlar belgeseli, 25 Eylül Perşembe günü Adana Sinema Pink’te gösterilecek. Şöhret, birçok insan için masum bir çekicilik taşırken, çocuk yaşta birden ünlü olan bireylerin bu unvanın getirdiği sorumluluklarla nasıl başa çıktığı sıklıkla göz ardı edilmektedir. Belgesel, çocuk yıldızların ergenliğe geçiş süreçlerini, yaşadıkları çeşitli travmaların yetişkinlikteki etkileri ve mesleki zorluklarını derinlemesine inceleyerek bu tartışmaya ışık tutmayı amaçlıyor.

