Adana Altın Koza Film Festivali’nin Kazananları Belli Oldu

22 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kazananları açıklandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Pelin Esmer’in O da Bir Şey mi filmi En İyi Film seçilirken, Yılmaz Güney Ödülü de Orhan Eskiköy’ün Ev filmine verildi. En İyi Belgesel Ödülü, Sibel Karakurt’un Eskisi Gibi filmine giderken, Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Türkiye’den Fırat Yücel’in Happiness filmi En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda ise En İyi Senaryo Ödülü, Pınar Arıkan’ın Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından uyarladığı Kesik Baş’a verildi.

Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: O da Bir Şey mi (Pelin Esmer)

Yılmaz Güney Ödülü: Ev (Orhan Eskiköy)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım)

Adana İzleyici Ödülü: O da Bir Şey mi (Pelin Esmer)

En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer (O da Bir Şey mi)

En İyi Senaryo Ödülü: Özkan Çelik, Cem Zeynel Kılıç (Perde)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Bige Önal (Buradayım, İyiyim), Tülin Özen (Perde)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nazmi Kırık (Uçan Köfteci)

En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Gündüz Apollon Gece Athena)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Barbu Balasoiu (O da Bir Şey mi)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Elif Taşçıoğlu (O da Bir Şey mi)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Erhan Örs (Ev)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Aslı Işık (Uçan Köfteci), Duygu Karaca (Perde)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Bedir Bedir (Perde)

Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Mazlum Sümer (Cinema Jazireh)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: O da Bir Şey mi (Pelin Esmer)

Film – Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer (O da Bir Şey mi)

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması

En İyi Senaryo Ödülü: Kesik Baş – Pınar Arıkan (Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından)

Jüri Özel Ödülü: Selvi – Orhan Eskiköy (Aynı adlı kendi öyküsünden)

Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Ödülü: Eskisi Gibi (Sibel Karakurt)

Jüri Özel Ödülü: Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel)

Mansiyon Ödülü: Döngü (Bulut Renas Kaçan)

Uluslararası Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Happiness (Fırat Yücel, Türkiye)

Jüri Özel Ödülü: Qaher (Nada Khalifa, Filistin)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Alis (Beril Tan)

Jüri Özel Ödülü: İnziva (Saim Güveloğlu)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Belgesel Film: Renge Kevîr (Tuğba Yaşar)

En İyi Canlandırma Film: Aile Yemeği (Tuğçe Sönmez)

En İyi Deneysel Film: Mars (Atahan Yaman)

En İyi Kurmaca Film: Nepenthe (Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım)

TAFF Pictures ve Fono Film Post – Prodüksiyon Ödülü: Aslında Herkes (Emre Cef Kamhi)