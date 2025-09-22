GAİN Medya, 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ana Sponsoru Oldu

Dijital içerik dünyasında güçlü bir yer edinen GAİN, nitelikli yapımların üretimine ve izleyiciyle buluşmasına katkı sunarken, sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine imza atmaya da devam ediyor. Bu yıl 22 – 28 Eylül tarihleri arasında yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ana sponsoru olan GAİN, bu sponsorlukla birlikte, Türk sinemasının yaratıcılığını ve çeşitliliğini daha geniş sinemasever kitlelerine taşımayı hedefliyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.