Dünyanın Filmi Adana Altın Koza’da

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 – 28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Dünya Sineması bölümünün festivallerden seçkisi dünya festivallerinin 2025 programlarından ödüllü filmleri Adana’da buluşturuyor. Cannes’ın bu yıl çok konuşulan, ödüllü filmleri Adana’da ilk kez seyirciyle buluşuyor. Son yılların en güçlü Cannes seçkisinden ödüllerle ayrılan yedi güzel film, festivalin atmosferini Adana’ya taşıyor.

Ceza (Woman and Child)



Devrimi Ekip Biçmek (Farming the Revolution)



Genç Anneler (Young Mothers)



Kırık Sesler (Broken Voices)



Macellan (Magellan)



Mavi Ay (Blue Moon)



Romería



Vadedilmiş Gökyüzü (Promised Sky)



Yakushima İllüzyonu (Yakushima’s Illusion)

