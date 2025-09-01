Adana Altın Koza’da Yarışacak Filmler Belli Oldu

22 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu. Bu yıl ulusal jüri karşısına, Annemin Solgun Çiçekleri, Cinema Jazireh, Perde, Buradayım İyiyim, Gündüz Apollon Gece Athena, Algoritma’ya Biat Et, O da Bir Şey mi, Ev, Uçan Köfteci ve İdea adlı uzun metraj filmler çıkacak ve izleyicilere Altın Koza heyecanını yaşatacaklar.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Algoritma’ya Biat Et (Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu)
Annemin Solgun Çiçekleri (Ali Cabbar)
Buradayım, İyiyim (Emine Emel Balcı)
Cinema Jazireh (Gözde Kural)
Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım)
İdea (Tayfun Pirselimoğlu)
O da Bir Şey mi (Pelin Esmer)
Uçan Köfteci (Rezan Yeşilbaş)