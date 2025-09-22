32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Bugün Başlıyor

Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22 – 28 Eylül tarihleri arasında 32. kez sinemaseverlerle buluşuyor. 21 ülkeden 97 yönetmenin toplam 122 filminin gösterileceği festivalde tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak. Bu yılın Onur Ödülleri, Meral Orhonsay ile Mehmet Aslantuğ’a, Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Biket İlhan, Mahmut Cevher ve Yaşar Seriner’e takdim edilecek. Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda 4’ü dünya prömiyeri olmak üzere 10 film, Ümit Ünal başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Filistin’den Brezilya’ya, uzanan zengin seçkisiyle festival Adana’da sinema coşkusu yaşatacak.

