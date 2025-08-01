Yönetmenliğini Mehmet Güreli’nin üstlendiği Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan belgeseli, sinemamızın usta yönetmeni Biket İlhan’ın sinemaya girişinden bugüne uzanan kariyer yolculuğunu konu alıyor. Yönetmen, hayatının akışını değiştiren tesadüflerle başlayan sanat serüveninde hiçbir film tecrübesi yokken kendini setin büyülü dünyasında buluyor. Çok deneyimli isimlerden aldığı ilhamla adeta bir okuldan geçer gibi yetişen İlhan, yapacağı filmler için yapımcı bulmanın zorlukları da dahil pek çok zorluk karşısında yılmıyor ve taşlarını tek tek taşıdığı harikulade binasını inşa ediyor. Belgesel, yönetmenin sanat tutkusunu ve mücadelesini gözler önüne seriyor.