3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin tarihleri açıklandı. 16 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında bu yıl ulusal yarışmanın yanı sıra uluslararası yarışma da yapılacak. Direktörlüğünü Vecdi Sayar’ın yaptığı, gösterimlerin sinema salonları ve açık hava sinemalarında yapılacağı festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, İZFAŞ işbirliği, Kültürlerarası Sanat Derneği partnerliği, çeşitli ülkelerin konsoloslukları, kültür merkezlerinin katkıları ve özel kuruluşların sponsorluğu ile düzenleniyor. Festivalin yarışmalı bölümlerinin gösterimleri İstinye Park Teras Salonları’nda gerçekleştirilecek.