3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Ödüller Bu Akşam Sahiplerini Bulacak

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde bu akşam Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Sinema Yazarları Derneği, Film Yönetmenleri Derneği, Dizi Müzikleri ve İzmir Kent Konseyi Ödülleri sahiplerini bulacak. Gecede Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Gregoire Hetzel’e Onur Ödülleri, Bahman Ghobadi’ye Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü verilecek. Festivalde dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zuhal Olcay, Pelin Batu ve Vecdi Sayar basın toplantısı yaptı.
- Basın Bülteni
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Basın Toplantısından
Pelin Batu – Tunç Soyer – Zuhal Olcay – Vecdi Sayar
Bakırköy Underground Söyleşisinden
Görkem Kiter – Berkay Şatır
Beyoğlu'nun Kalp Atışları Söyleşisinden
Sema Moritz – Görkem Kiter
Bir Kar Tanesinin Ömrü Söyleşisinden
Burak Göral – Kazım Öz – Sema Gültekin – Mustafa Biber
Müzik ve Belgesel Söyleşisinden
Mustafa Men – Serdar Gökçeoğlu
Sabırsızlık Zamanı Söyleşisinden
Aydın Orak – Pelin Batu – Burak Göral