Haberler

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Ödüller Bu Akşam Sahiplerini Bulacak

Yorum yapın

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde bu akşam Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Sinema Yazarları Derneği, Film Yönetmenleri Derneği, Dizi Müzikleri ve İzmir Kent Konseyi Ödülleri sahiplerini bulacak. Gecede Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Gregoire Hetzel’e Onur Ödülleri, Bahman Ghobadi’ye Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü verilecek. Festivalde dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zuhal Olcay, Pelin Batu ve Vecdi Sayar basın toplantısı yaptı.

Basın Toplantısından
Pelin Batu – Tunç Soyer – Zuhal Olcay – Vecdi Sayar

Bakırköy Underground Söyleşisinden
Görkem Kiter – Berkay Şatır

Beyoğlu'nun Kalp Atışları Söyleşisinden
Sema Moritz – Görkem Kiter

Bir Kar Tanesinin Ömrü Söyleşisinden
Burak Göral – Kazım Öz – Sema Gültekin – Mustafa Biber

Dengenin Ritmi Söyleşisinden

Müzik ve Belgesel Söyleşisinden
Mustafa Men – Serdar Gökçeoğlu

Sabırsızlık Zamanı Söyleşisinden
Aydın Orak – Pelin Batu – Burak Göral

Tavuri Söyleşisinden
Derviş Zaim – Vecdi Sayar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir