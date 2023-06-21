3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Ödüller Bu Akşam Sahiplerini Bulacak

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde bu akşam Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Sinema Yazarları Derneği, Film Yönetmenleri Derneği, Dizi Müzikleri ve İzmir Kent Konseyi Ödülleri sahiplerini bulacak. Gecede Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Gregoire Hetzel’e Onur Ödülleri, Bahman Ghobadi’ye Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü verilecek. Festivalde dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zuhal Olcay, Pelin Batu ve Vecdi Sayar basın toplantısı yaptı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Basın Toplantısından

Pelin Batu – Tunç Soyer – Zuhal Olcay – Vecdi Sayar



Bakırköy Underground Söyleşisinden

Görkem Kiter – Berkay Şatır



Beyoğlu'nun Kalp Atışları Söyleşisinden

Sema Moritz – Görkem Kiter



Bir Kar Tanesinin Ömrü Söyleşisinden

Burak Göral – Kazım Öz – Sema Gültekin – Mustafa Biber



Müzik ve Belgesel Söyleşisinden

Mustafa Men – Serdar Gökçeoğlu



Sabırsızlık Zamanı Söyleşisinden

Aydın Orak – Pelin Batu – Burak Göral



Tavuri Söyleşisinden

Derviş Zaim – Vecdi Sayar

