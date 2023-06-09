Fatih Akın’ın yönettiği ve Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Julia Goldberg ile Sogol Faghani’nin oynadığı Ren Altını (Rheingold), 07 Temmuz 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü rapçi Giwar Hajabi, nam-ı diğer Xatar’ın gettolardan müzik listelerinin zirvesine uzanan yolu dramatik olduğu kadar aynı zamanda çok şaşırtıcıdır. Irak’taki hapishaneden çıkan Giwar’ın Almanya’da büyük bir uyuşturucu satıcısı düzeyine yükselişi pek hızlı olur. Ta ki bir sevkiyat kaybolana kadar. Uyuşturucu çetesine borçlarını temizlemek için bir altın soygunu planlar. Her şey ters giderken müzik tutkusu rapçi Giwar’ın önünde başka bir kapı açar.