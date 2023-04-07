Nisan’da Başka Sinema’da

Başka Sinema, Nisan ayında merakla beklenen yerli ve yabancı yapımları beyazperdeye taşımanın yanı sıra birçok özel gösterim ile seyircilerinin karşısına çıkıyor. 14 Nisan’da 2022 yılında Adana Film Festivali’nde En İyi Film dahil 6 ödüle ve İstanbul Film Festivali’nde ise 4 ödüle layık görülen Ziya Demirel filmi Ela ile Hilmi ve Ali yer alıyor. Filmde Serkan Keskin, Ece Yüksel ve Denizhan Akbaba oynuyor. Son günlerde Güneş Sonrası (Aftersun) filmi ile adından söz ettiren ve Oscar Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Paul Mescal bu defa 21 Nisan’da vizyona girecek olan Tanrının Yarattıkları (God’s Creatures) ile perdeye geliyor.
Balina (The Whale)
Çaykovski’nin Karısı (Tchaikovsky’s Wife)
Ela ile Hilmi ve Ali
Güneş Sonrası (Aftersun)
Karanlık Gece
Tanrının Unuttuğu Yer (Vanskabte Land – Volada Land – Godland)
Tanrının Yarattıkları (God’s Creatures)
Tori ve Lokita (Tori et Lokita – Tori and Lokita)