Cristian Mungiu’nun yönettiği ve Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu ile Orsolya Moldován’ın oynadığı R.M.N., 23 Aralık 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Matthias, Almanya’daki işinden ayrıldıktan sonra Transilvanya’daki çeşitli etnik kökenli insanların yaşadığı köyüne döner. Babası Otto, artık hasta ve yalnız olduğundan, onu görmeden dedesiyle büyüyen oğlu Rudi için endişe duymaktadır. Matthias eski sevgilisi Csilla ile tekrar görüşmek ister. Csilla işletmesini yaptığı fırına, birkaç göçmen işçiyi işe almaya karar verdiğinde köyün huzuru kaçar.