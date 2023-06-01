İzmir Film ve Müzik Festivali, 16 Haziran’da Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürlerarası Sanat Derneği, İZFAŞ ve İZELMAN işbirliği ile düzenleyeceği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, 16 Haziran 2023 tarihinde yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sinema yazarı Sevin Okyay ile akademisyen – yazar Prof. Dr. Oğuz Makal’a bu yılın Emek Ödüllerini takdim edecek. Ardından, Nuri Bilge Ceylan’ın üç filmden seçilen on bir sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan “Taşra Üçlemesi” adlı projesinin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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