3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Gösterimler Başladı

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, izleyicilerin yoğun ilgisiyle geçen ilk günü geride bıraktı. İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde Sinemada Müziğin İşlevi başlıklı özel bir söyleşi gerçekleşti. Müzik Temalı Kısa Film Proje Yarışması filmleri sinemasever izleyiciyle buluştu. Festivalde Ulusal Yarışma kapsamında izleyicilerle buluşan Kabahat filminin gösterimi sonrasında filmin yönetmeni Ümran Safter filme dair merak edilenleri soruları cevaplamak için izleyicilerle buluştu.

Basın Bülteni

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Bars Söyleşisinden

Görkem Kiter – Orçun Köksal



Kabahat Söyleşisinden

Görkem Kiter – Ümran Safter



Karanlık Gece Söyleşisinden

Görkem Kiter – Özcan Alper



Terezin Söyleşisinden

Vecdi Sayar – Mauro Conte



Kısa Film Söyleşisinden

Vecdi Sayar – Lale Kabadayı – Tahsin İşbilen – Hilmi Etikan



Müzik Söyleşisinden

Vecdi Sayar – Sevin Okyay – Murat Meriç

