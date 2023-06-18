3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Gösterimler Başladı

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, izleyicilerin yoğun ilgisiyle geçen ilk günü geride bıraktı. İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde Sinemada Müziğin İşlevi başlıklı özel bir söyleşi gerçekleşti. Müzik Temalı Kısa Film Proje Yarışması filmleri sinemasever izleyiciyle buluştu. Festivalde Ulusal Yarışma kapsamında izleyicilerle buluşan Kabahat filminin gösterimi sonrasında filmin yönetmeni Ümran Safter filme dair merak edilenleri soruları cevaplamak için izleyicilerle buluştu.
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Bars Söyleşisinden
Görkem Kiter – Orçun Köksal
Kabahat Söyleşisinden
Görkem Kiter – Ümran Safter
Karanlık Gece Söyleşisinden
Görkem Kiter – Özcan Alper
Terezin Söyleşisinden
Vecdi Sayar – Mauro Conte
Kısa Film Söyleşisinden
Vecdi Sayar – Lale Kabadayı – Tahsin İşbilen – Hilmi Etikan
Müzik Söyleşisinden
Vecdi Sayar – Sevin Okyay – Murat Meriç