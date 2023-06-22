3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Kristal Flamingo’lar Sahiplerini Buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde dün İstinye Park Teras Renk Sineması’nda düzenlenen törenle Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu. Korhan Abay’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede festivalin Onur Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Ödül heyecanına Vedat Sakman’ın verdiği, sürpriz yaparak Zuhal Olcay’ın da Yalnızlığım ve Ayrılık da Sevdaya Dahil şarkılarında eşlik ettiği mini bir konser eşlik etti. Başkanlığını oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay’ın yaptığı sinema yazarı Mehmet Açar, besteci – akademisyen Mehmet Can Özer, oyuncu Murat Kılıç, müzisyen Vedat Sakman, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve yapımcı Zeynep Ünal’dan oluşan Ulusal Yarışma jürisi En İyi Film Ödülü’ne Ayşe Polat’ın yönettiği Kör Noktada filmini layık gördü.

Basın Bülteni

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Ödüller

Ulusal Yarışma

En İyi Film Ödülü: Kör Noktada (Ayşe Polat)

Jüri Özel Ödülü: Karanlık Gece (Özcan Alper)

En İyi Oyuncu Ödülü: Berkay Ateş (Karanlık Gece), Nurcan Eren (Suna)

En İyi Özgün Müzik Ödülü: K. Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)

En İyi Özgün Film Şarkısı Ödülü: Bu da Geçer (Athena / Kendi Yolumda)

En İyi Ses Tasarımı Ödülü: Eli Haligua, Fatih Rağbet (Ayna Ayna)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Ayşe Polat (Kör Noktada)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Kör Noktada (Ayşe Polat)

İzmir Kent Konseyi Ödülü: Kendi Yolumda (Ömer Faruk Sorak)

Uluslararası Yarışma

En İyi Film Ödülü: Joyland

Jüri Özel Ödülü: Divertimento

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Dans Başlasın / Let the Dance Begin (Nicolás Guerschberg)

Dizi Müziği Ödülleri

Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü: Alp Yenier (Ömer)

Platform Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü: Hakan Özer (Şahmaran)

Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü: Duy Beni (Serkan Ölçer, Ece Ölçer, Mert Carim)

Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü: Bir Bakman Lazım (Özkan Uğur / Erşan Kuneri)

Kapanış Töreninden

Tunç Soyer