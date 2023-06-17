3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Başladı

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Elhamra Sahnesi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Festival direktörü Vecdi Sayar’ın konuşması ile start alan törende bir hafta sürecek festival programı tanıtıldı. Emek Ödülleri ve festival sponsorları plaketlerinin sahiplerine takdim edildiği törende Nuri Bilge Ceylan’ın Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinden seçilmiş 11 sahne üzerine bestelenen Taşra Üçlemesi Caz Projesi dünya prömiyerini yaptı.

Katalin Vajda – Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)



Oğuz Makal – Tunç Soyer



Sevin Okyay – Tunç Soyer



Tunç Soyer



Valerio Giorgio (İzmir İtalya Konsolosluğu), Jose Maria Quieros (Fransız Kültür Merkezi İzmir), Katalin Vajda (Macaristan Sinema Enstitüsü), Özlem Günerli (Goethe Enstitüsü İzmir), Selin Ünal (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye), Tunç Soyar (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı), Fırat Aktaş (İstinyePark Teras), Aydın Uştuk (İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü), Ulvi Puğ (Milli Kütüphane Vakfı Başkanı), Nuri Seha Yüksel (İzmir Kent Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi)



Vecdi Sayar

