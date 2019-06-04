Luc Besson’un yönettiği ve Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans ile Cillian Murphy’nin oynadığı Anna 21 Haziran 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Anna Poliatova, temelde bir suikastçıdır ama asla normal bir suikastçı değil. Onun çarpıcı güzelliğinin altında altında dünyanın en korkulan hükümet suikastçılarından biri yatar. 24 yaşında olan Anna’nın kim olduğunu ve içinde kaç kadın saklandığını kimse bilmemektedir. Moskova pazarındaki sıradan bir satıcı mı, Paris’te yaşayan bir model mi, yozlaşmış bir polis mi, yoksa sadece zorlu bir satranç oyuncusu mu? Gerçekte kim olduğunu bilmek için oyunun sonuna kadar beklemek gerekir.

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