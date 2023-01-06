Jerzy Skolimowski’nin yönettiği ve Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz, Tomasz Organek ile Lorenzo Zurzolo’nun oynadığı Aİ (EO), 13 Ocak 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Usta Polonyalı sinemacı Jerzy Skolimowski, yedi yıl aradan sinemaya muhteşem bir dönüş yaptı ve hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktardı. Polonya’da bir sirkte doğan Aİ’nin başkahramanı hayat yolunda hem iyi hem kötü insanlarla karşılaşıyor; kader onu hem felâketlerle, hem sınırsız mutlulukla sınıyor, ancak o her şeye rağmen masumiyetini hiç kaybetmiyor.