Kasi Lemmons’un yönettiği ve Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders ile Tamara Tunie’nin oynadığı I Wanna Dance With Somebody: Whitney Houston Filmi (I Wanna Dance With Somebody), 30 Aralık 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Geç dönem müzikal ikonu, Whitney Houston hakkında bir film. Naomi Ackie, ikonik şarkıcının yaşamına ve müziğine dayanan müzikal biyografide Whitney Houston’ı canlandırıyor. Kasi Lemmons tarafından yönetilen ve Oskar Ödülü adayı Anthony McCarten tarafından yazılan film, izleyicileri Houston’ın kariyeri ve müziği boyunca duygusal ve enerjik bir yolculuğa çıkaracak.