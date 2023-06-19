3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Hafta Sonunu Geride Bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlediği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde, dün 5 farklı mekânda 26 yapım izleyicilerle buluştu. Çiğdem Sezgin imzalı Suna ve Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki Iguana Tokyo günün Ulusal Yarışma filmleriydi. Uluslararası Yarışma’da ise Lucie Kralova imzalı Kapr Kodu (Kapr Code) ve Marie Castille Mention Schaar yönetmenliğindeki Divertimento beyazperdedeydi.

Basın Bülteni

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Kavur Söyleşisinden

Vecdi Sayar – Fırat Özeler – Başar Ünder – Emir Melek



Suna Söyleşisinden

Çiğdem Sezgin – Betül Sezgin – Nurcan Eren – Vecdi Sayar



Turna Misali Söyleşisinden

Görkem Kiter – Eyüp Boz

