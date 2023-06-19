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3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Hafta Sonunu Geride Bıraktı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlediği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde, dün 5 farklı mekânda 26 yapım izleyicilerle buluştu. Çiğdem Sezgin imzalı Suna ve Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki Iguana Tokyo günün Ulusal Yarışma filmleriydi. Uluslararası Yarışma’da ise Lucie Kralova imzalı Kapr Kodu (Kapr Code) ve Marie Castille Mention Schaar yönetmenliğindeki Divertimento beyazperdedeydi.

Kavur Söyleşisinden
Vecdi Sayar – Fırat Özeler – Başar Ünder – Emir Melek

Suna Söyleşisinden
Çiğdem Sezgin – Betül Sezgin – Nurcan Eren – Vecdi Sayar

Turna Misali Söyleşisinden
Görkem Kiter – Eyüp Boz

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