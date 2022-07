Samuel Tourneux’un yönettiği ve Damien Frette, Julien Crampon, Kaycie Chase ile Celine Ronte’nin seslendirdiği animasyon film 80 Günde Devrialem (Le Tour du Monde en 80 Jours – Around the World in 80 Days), 02 Aralık 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kurnaz ve sakar bir kurbağa olan Phileas bir gün herkesi karşısına alarak 80 günde dünyayı gezerek bir rekor kıracağını iddia eder. Phileas’ın bu iddiayla yola çıkacağını duyan ve hayali hep dünyayı keşfetmek olan küçük maymun Passepartout da onun peşine takılır. İkili yolculukları boyunca ormanlardan, okyanuslardan, hiç bilmedikleri adalardan ve çöllerden geçerek kendilerini eğlencesi bitmeyen bir serüvenin içinde bulur.