Kirill Serebrennikov’un yönettiği ve Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron, Ekaterina Ermishina ile Philipp Avdeev’in oynadığı Çaykovski’nin Karısı (Tchaikovsky’s Wife), 31 Mart 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Antonina Miliukova, tutkulu bir aşkla bağlandığı ünlü bestecilerden Pyotr Çaykovski ile evlenir. Fakat kocasından hiçbir alanda yakınlık görmeyen genç kadın kendini karmaşık, yaralı, eziyet dolu bir hayatın ortasında bulur. Sevgisi yıkıcı bir takıntıya dönüşürken, sırf Çaykovski’nin yakınında olabilmek için çalkantılara katlanıp kendi benliğini feda etmek zorunda kalacaktır.