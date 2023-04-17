İzmir 3. Film ve Müzik Festivali Başvuruları Devam Ediyor

16 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında bu yıl Ulusal Yarışma’nın yanı sıra Uluslararası Yarışma da yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Geçen yıl vadettiğimiz gibi, bu yıl Uluslararası Yarışma’yı da programımıza alıyoruz. Müzik ve sinema ilişkileri üzerinde odaklanan bu yarışma, İzmir’e dünya festivalleri içinde özgün bir konum kazandıracak.” dedi. Ulusal Yarışma’ya 2022 ve 2023 yapımı, özgün müziğe sahip uzun metrajlı yapımlar, Uluslararası Yarışma’ya ise müzik ve dans dünyasını konu alan uzun metraj yapımlar ve müzikaller katılacak.

Basın Bülteni

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