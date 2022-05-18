Baz Luhrmann’ın yönettiği ve Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson ile Richard Roxburgh’un oynadığı Elvis, 24 Haziran 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, ünlü şarkıcı Elvis Presley’in hayatını ve müziğini konu alıyor. Hikâye, Amerika’da masumiyetin kaybolmaya başladığı zamanlarda, Elvis Presley’in şöhrete kavuşmasından, eşi benzeri görülmemiş bir yıldıza dönüştüğü 20 yılı aşkın sürede, Presley ve Butler’ın arasındaki karmaşık ilişkinin dinamiğini gözler önüne seriyor. Bu yolculuğun merkezinde Elvis Presley’in hayatındaki en önemli ve etkili insanlardan biri olan Priscilla Presley de yer alıyor.