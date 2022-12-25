Alexandru Belc’in yönettiği ve Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad Ivanov, Mihai Calin ile Andreea Bibiri’nin oynadığı Metronom, 06 Ocak 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

1972 yılının sonbaharında, Romanya. 17 yaşında bir genç kız olan Ana, erkek arkadaşının birkaç gün içinde ülkeden temelli olarak kaçacağını öğrenir. İki aşık son günlerini birlikte geçirmeye karar verirler. Bir grup arkadaşları ile birisinin evinde Özgür Avrupa Radyosu’nun devletçe yasaklanmış olan yayınını dinlemek için toplandıklarında, gecenin polis baskını ile sonuçlanacağından haberleri yoktur.