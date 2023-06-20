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3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Zuhal Olcay Unutulmaz Bir Konser Gecesi Yaşattı

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3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ne dün usta sanatçı Zuhal Olcay’ın verdiği konser damga vurdu. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konser, Olcay’ın Yine Aşk Var şarkısıyla başladı. Seyircinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen konserin sürpriz anlarından biri de Vedat Sakman’ın sahneye konuk olup, Zuhal Olcay’la birlikte şarkı söylemesi oldu. Zuhal Olcay geçmişten günümüze şarkılarını içeren geniş bir repertuvarla unutulmaz bir performansa imza attı.

Almanya Türküleri Söyleşisinden
Nedim Bora Hazar – Vecdi Sayar

Ayna Ayna Söyleşisinden
Burak Göral – Belmin Söylemez –
Laçin Ceylan – Manoya Maya – Hülya Gürsoy

Boşlukta Söyleşisinden
Görkem Kiter – Sonnur Vardar

Fatma'dan Sonra 40 Yıl Söyleşisinden
Utku Çırak – Vecdi Sayar – Sezer Ağgez

Heartbeat Of Tribal Galaxy Söyleşisinden
Görkem Kiter – Ömer Safa Umar

Kara Kafa Söyleşisinden
Vecdi Sayar – Korhan Yurtsever

Kendi Yolumda Söyleşisinden
Burak Göral – Ömer Faruk Sorak

Zuhal Olcay Konserinden
Zuhal Olcay – Vedat Sakman

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