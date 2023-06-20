3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Zuhal Olcay Unutulmaz Bir Konser Gecesi Yaşattı

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ne dün usta sanatçı Zuhal Olcay’ın verdiği konser damga vurdu. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konser, Olcay’ın Yine Aşk Var şarkısıyla başladı. Seyircinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen konserin sürpriz anlarından biri de Vedat Sakman’ın sahneye konuk olup, Zuhal Olcay’la birlikte şarkı söylemesi oldu. Zuhal Olcay geçmişten günümüze şarkılarını içeren geniş bir repertuvarla unutulmaz bir performansa imza attı.

Basın Bülteni

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Almanya Türküleri Söyleşisinden

Nedim Bora Hazar – Vecdi Sayar



Ayna Ayna Söyleşisinden

Burak Göral – Belmin Söylemez –

Laçin Ceylan – Manoya Maya – Hülya Gürsoy



Boşlukta Söyleşisinden

Görkem Kiter – Sonnur Vardar



Fatma'dan Sonra 40 Yıl Söyleşisinden

Utku Çırak – Vecdi Sayar – Sezer Ağgez



Heartbeat Of Tribal Galaxy Söyleşisinden

Görkem Kiter – Ömer Safa Umar



Kara Kafa Söyleşisinden

Vecdi Sayar – Korhan Yurtsever



Kendi Yolumda Söyleşisinden

Burak Göral – Ömer Faruk Sorak



Zuhal Olcay Konserinden

Zuhal Olcay – Vedat Sakman

