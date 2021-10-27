10. Malatya Uluslararası Film Festivali, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan öncülüğünde Malatya Valiliği, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin katkılarıyla 10 – 14 Aralık 2021 tarihlerinde düzenleniyor. Festivalin son başvuru tarihi 01 Kasım 2021. Doğu ile batının kesiştiği, kültürel ve tarihi güzellikleriyle zengin bir şehir olan Malatya’nın ruhuna uygun olarak ilk yılından itibaren sinemaseverlerle buluşan Malatya Uluslararası Film Festivali bu yıl uluslararası ve ulusal anlamda birçok yerli ve yabancı filmi şehirde ağırlayacak ve gösterimler dahilinde izleyicilerle buluşturacak.