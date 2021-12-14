Coşkun Aral, Malatya’da Öğrencilerle Buluştu

Dünyaca ünlü belgesel yönetmenlerimizden Coşkun Aral, İnönü Üniversitesi’nde gençlere tecrübelerini anlattı. Konuşmasına doğduğu topraklar olan Siirt Botan Vadisi’nin tarihsel süzgecini anlatarak başlayan usta gazeteci Aral, serüveninde kendisi en çok savaş muhabirliği yaptığı dönemin etkilediğini “1977’deki Kanlı 1 Mayıs olaylarında çektiğim fotoğraflar sonrasında Ara Güler ve SİPA haber Ajansı’nın sahibi Gökşin Sipahioğlu ile tanıştım.” diye konuşmasını sürdürdü.

Basın Bülteni

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