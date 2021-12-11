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Malatya Film Festivali Hız Kesmeden Devam Ediyor

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10. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan şehre gelen sanatçıları ve basın mensuplarını makamında kabul etti. Toplantıya Tomris filminin Kazak yıldızı Almira Tursyn, Kazak film yapımcısı Maira Karsakbayeva, Azeri yönetmen Hilal Baydarov, İranlı yapımcılar Zöhre Zamani, Faycal Hassairi ve İranlı fotoğraf sanatçısı Milad’ın yanı sıra ulusal ve yerel basından basın mensubu katıldı.


Almira Tursyn – Selahattin Gürkan (Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı) – Maira Karsakbayeva

Almira Tursyn – Haydar Işık – Selahattin Gürkan –
Zöhre Zamani – Faycal Hassairi

Ulaş İnan Torun

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