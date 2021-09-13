Haktan Özkan ile Gökhan Tunalıgil’in yönettiği ve Gökhan Tunalıgil, Ayhan Krüezi, Deniz Çelik ile Dilara Yılmam’ın oynadığı Saklı Yüzler Bosna, 29 Ekim 2021’de Özen Film dağıtımıyla Çiçek Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mirsad Cengiç ve Haris Spahiç, Yugoslav ordusuna yerleştirilmiş genç Boşnak subaylardır. Haris yetimhanede büyümüştür ve Sırp Ordusuna bağlı Çetnik Paramiliter Akrepler grubunda yer alır. Bosna ordusundaki komutan Mirsad’a bilgi sızdırıp Sırp baskınlarını önlemeye çalışırlar. Ancak çocukluk arkadaşları Bojan ve Almina’nın ölümüne, tecavüz ve işkencelere tahammül edemez, Bosna ordusuna katılır. Mirsad ve Zahir’le aynı cephede savaşırlar.