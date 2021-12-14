Ünlü Oyuncu Ruhi Sarı ve Menajeri Abdullah Bulut ile Söyleşi Düzenledi

10. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bugün gerçekleştirilen söyleşinin konukları ünlü oyuncu Ruhi Sarı ve menajeri Abdullah Bulut oldu. Malatya Mövenpick Otel’de gerçekleştirilen söyleşiye sanatçının Malatyalı sinemaseverlerin yanı sıra konservatuvar öğrencileri de katıldı. Deniz Ali Tatar’ın moderatörlüğünde yapılan ve esprili bir ortamda gerçekleşen söyleşi de ünlü aktör Ruhi Sarı, menajerlerin bir sanatçı için gerekliliği ve önemine vurgu yaptı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ruhi Sarı – Abdullah Bulut



Deniz Ali Tatar – Ruhi Sarı – Abdullah Bulut

