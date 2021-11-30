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Malatya Perde Diyor

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Bu yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 10 – 14 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı Taksim Sofitel Otel’de yapıldı. Özlem Yıldız’ın sunduğu toplantıya çok sayıda ünlü isim, gazeteci ve iş dünyasından isimler katıldı. Aynı zamanda festival başkanı da olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin bu yılki temasını Aslantepe olarak açıkladı.

Bennu Yıldırımlar – Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan
(Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı) – Murat Saraçoğlu –
Mehmet Çınar (Yeşilyurt Belediye Başkanı)

Çetin Şişman – Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan –
Murat Saraçoğlu – Mehmet Çınar – Müfit Can Saçıntı –
Mert Turak – Bennu Yıldırımlar – Haydar Işık –
Levent Cengizhan – Özlem Yıldız

Levent Cengizhan – Çetin Şişman – Haydar Işık –
Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan – Murat Saraçoğlu –
Mehmet Çınar – Zafer Kırçıval (Battal Gazi Belediye
Başkanı) – Mert Turak – Bennu Yıldırımlar

Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan

Selahattin Gürkan – Oktay Kaynarca

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