Malatya Perde Diyor

Bu yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 10 – 14 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı Taksim Sofitel Otel’de yapıldı. Özlem Yıldız’ın sunduğu toplantıya çok sayıda ünlü isim, gazeteci ve iş dünyasından isimler katıldı. Aynı zamanda festival başkanı da olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin bu yılki temasını Aslantepe olarak açıkladı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bennu Yıldırımlar – Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan

(Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı) – Murat Saraçoğlu –

Mehmet Çınar (Yeşilyurt Belediye Başkanı)



Çetin Şişman – Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan –

Murat Saraçoğlu – Mehmet Çınar – Müfit Can Saçıntı –

Mert Turak – Bennu Yıldırımlar – Haydar Işık –

Levent Cengizhan – Özlem Yıldız



Levent Cengizhan – Çetin Şişman – Haydar Işık –

Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan – Murat Saraçoğlu –

Mehmet Çınar – Zafer Kırçıval (Battal Gazi Belediye

Başkanı) – Mert Turak – Bennu Yıldırımlar



Oktay Kaynarca – Selahattin Gürkan



Selahattin Gürkan – Oktay Kaynarca

