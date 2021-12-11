10. Malatya Uluslararası Film Festivali Görkemli Bir Açılışla Başladı

10. Malatya Uluslararası Film Festivali açılışı 10 Aralık Cuma akşamı Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende sinemamızın sevilen oyuncuları Selma Güneri ve Turgay Tanülkü Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü aldı. Festivalin Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülü, Oyuncu Emine Gülsüm Göznümer’e; Emek Ödülleri, Sanat Yönetmeni Sırma Bradley ve Işık Şefi Metin Devrim’e; Türk Sinemasına Katkı Ödülü ise Yapımcı Şükrü Avşar’a verildi.

Basın Bülteni

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