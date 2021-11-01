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Malatya Uluslararası Film Festivali’ne Başvuru Tarihi Uzatıldı

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10 – 14 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümlerine başvurular gösterilen yoğun talep nedeniyle ve Covid şartlarından ötürü başvurulara daha rahat ulaşılması için beş gün süreyle uzatıldı. Yönetmen Haydar Işık’ın direktörlüğünde düzenlenecek olan festivalin ulusal yarışmalı bölümüne 01 Ekim 2020 sonrası festivallere katılmış filmler başvurabilecek, ancak sinemada gösterime giren veya dijital mecralarda yayınlanan filmlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

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