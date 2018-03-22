Engin Baştürk’ün yönettiği ve Onur Kırış, Fatih Özkul, Sinan Divrik ile Ufuk Yüksel’in seslendirdiği animasyon film Sagu & Pagu: Büyük Define, 30 Mart 2018’de Derin Film dağıtımıyla Horizon Film – Siyah Martı Animation Studios tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir zamanlar birçok canlının mutlu yaşadığı, yeşilliklerle dolu diyar kuraklık yüzünden mahvolmak üzeredir. Herkes bir araya gelir ve başlarına gelen bu korkunç olaydan kurtulmanın yollarını ararlar. Tüm canlılar Kalep’in önderliğinde uzun zamandır çektikleri bu sıkıntıları gidermek için bir define arayışına koyulur. Zorluklarla başladıkları bu yolculukta onları türlü türlü zorluklar beklemektedir.

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