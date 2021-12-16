10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ödül Töreni Gerçekleşti

10. Malatya Uluslararası Film Festivali, 14 Aralık 2021 Salı akşamı düzenlenen ödül töreniyle kapanışını gerçekleştirdi. Ödül ve kapanış törenine festivalde yarışan filmlerin yönetmen ve oyuncularının yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı. 10. yaşını kutlayan festivalin En İyi Film ve senaryo ödülünü yönetmenliğini ve senaristliğini Fikret Reyhan’ın yaptığı Çatlak adlı film kazandı. Filmin başrol oyuncularından Hakan Salınmış ise En iyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Şin (Yaş)

Kısa Film 3. Ödülü: Headshot

Kısa Film 2. Ödülü: Biz Susunca

Kısa Film 1. Ödülü: Aynı Gecenin Laciverti

Belgesel Jüri Özel Ödülü: Bir Ömür Anadolu

En İyi Belgesel Film: Acı ve Tatlı

SİYAD En İyi Film Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Selman Nacar (İki Şafak Arasında)

Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü: Ali Saran (İçimdeki Kahraman)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: İlker Berke (Koridor)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hakan Salınmış (Çatlak)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Emel Göksu (Koridor), Ece Çeşmioğlu (Bembeyaz)

En İyi Senaryo Ödülü: Fikret Reyhan (Çatlak)

Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü: Lacivert Gece (Muhammet Çakıral)

Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü: İki Şafak Arasında (Selman Nacar)

En İyi Yönetmen Ödülü: Selman Nacar (İki Şafak Arasında)

En İyi Film Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan)