Konstantin Konovalov’un yönettiği ve Yurdaer Okur, Deren Talu, Aleksandr Sokolov ile İrakli Maruaşvili’nin oynadığı Son Kale Hacıbey: Osmanlı’nın Son Kalesi, 23 Ekim 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Wonder Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

18. yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey kalesidir. Kalenin başarılı kumandanı Ahmet Paşa, kalenin işgâli öncesinde kızı Fatma’yı uzak bir köye göndermiştir. Fatma, kararlı, cesur ve savaşçı bir kızdır. Savaş başladığında babasını ve kaleyi kurtarmak için yola çıkar. Gözüpek Kazak askeri Andrey de Fatma’ya yardımcı olmaya karar verir.

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