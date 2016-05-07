Talip Karamahmutoğlu’nun yönettiği ve Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın ile Mustafa Uzunyılmaz’ın oynadığı Mezarcı, 04 Ağustos 2017′de Mars Dağıtım dağıtımıyla Kuzey Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Almanya’da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babası ölünce memleketine döner. Köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder’in mezarcılık konusundaki birikimlerine yeni ufuklar açar. Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, her imkanı olan insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.