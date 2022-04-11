Engelsiz Filmler Festivali 2022

Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali, 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında izleyicileriyle buluşacak. Festival, geçtiğimiz sene ilk kez düzenlediği Kısa Film Yarışması ve bu yıl için oluşturacağı yeni seçkileri sinemaseverlerle bir araya getirecek. Puruli Kültür Sanat tarafından 2013 yılından beri gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali’nde bugüne kadar toplam 316 film gösterimi ve 118 yan etkinlik erişilebilir olarak, çevrim içi ve fizikselde 180 binden fazla izleyiciye ulaştı. Programda yer alan tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler Festivali, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Afiş



Ilanlar

