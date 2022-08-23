Engelsiz Filmler Festivali’nin Oditoryum Seçkisi Müziğin Evrensel Dilini Sinemayla Buluşturacak

17 – 23 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de seyircilerle bir araya gelecek olan Engelsiz Filmler Festivali’nin Oditoryum Seçkisi belli oldu. Sinemaseverleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak olan Oditoryum Seçkisi, müziği odağına alan hikâyelerle sinema tutkunlarının beğenisine sunulacak. Engelsiz Filmler Festivali’nin Oditoryum Seçkisi’nde bu yıl Cem Kaya’nın Aşk, Mark ve Ölüm (Liebe, D-Mark und Tod – Love, Deutschmarks and Death), Mariano Biasin’in Olağanüstü (Sublime) ve Mirissa Neff’in Ulusal Uyanış (This is National Wake) filmleri yer alacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Aşk, Mark ve Ölüm (Liebe, D-Mark und Tod – Love, Deutschmarks and Death)

Olağanüstü (Sublime)

Ulusal Uyanış (This is National Wake)