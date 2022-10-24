10. Engelsiz Filmler Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Puruli Kültür Sanat tarafından gerçekleştirilen10. Engelsiz Filmler Festivali, Eskişehir’in ardından 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında fiziksel gösterimleriyle Ankara’da Kızılay Büyülüfener Sineması’nda ve çevrim içi olarak eff2022.muvi.com üzerinden tüm Türkiye’deki sinemasever seyircileriyle buluştuğu gösterimlerine devam ediyor. Festival programında yer alan Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması kategorilerinde ödül kazanan filmler ve sanatçılar 22 Ekim 2022 Cumartesi akşamı Mithat Alam Film Merkezi yöneticilerinden ve yapımcı Zeynep Ünal’ın sunumuyla festivalin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ödül töreninde açıklandı.

Basın Bülteni

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Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Senaryo: Ziba Karamali, Emad Arad (Takas / Barter)

En İyi Yönetmen: Hilke Rönnfeldt (Çit / Fence)

En İyi Film: Takas / Barter (Ziba Karamali, Emad Arad

Seyirci Özel Ödülü: Karantina / Quarantine (Majid Mirhashemi)

Ulusal Uzun Film Yarışması Ödülleri

En İyi Senaryo: Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel (Zuhal)

En İyi Yöntmen: Emre Erdoğdu (Beni Sevenler Listesi)

En İyi Film: Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

Seyirci Özel Ödülü: Okul Tıraşı (Ferit Karahan)