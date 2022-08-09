Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması’nda Finalistler Belli Oldu

Bu yıl 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de 10. kez sinemaseverlerle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nin ikinci kez gerçekleştireceği Kısa Film Yarışması’nda finale kalan kısa filmler açıklandı. Tüm dünyadan katılımlara açık olan kısa film yarışmasına, bu yıl 41’i yerli, 49’u yabancı olmak üzere toplam 19 farklı ülkeden 90 kısa film başvuruda bulundu.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Anahtar (The Key)



Aşk (Love)



Çit (Fence)



Galip (A Winner)



Gazcılar (The Sprayer)



Gölgeler (Shadows)



Karantina (Quarantine)



Komşu Sesler (Neighbouring Sounds)



Oyun (Game)



Sohbet (Chatter)



Takas (Barter)



Ve Böylece Başlıyorm (And So I Begin)



Yasemin (Jasmine)

