Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

“Bir arada film izlemek mümkün.” sloganıyla yola çıkan ve bu yıl 17 – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında 10. kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında bu yıl ikinci kez gerçekleşecek Kısa Film Yarışması için başvurular 14 Temmuz tarihinde son bulacak. Kısa filmlerin sanatsal gücünü beyazperdeye yansıtmayı planlayan Kısa Film Yarışması’na başvuruda tema kısıtlaması bulunmuyor. Kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı kısa filmlerin başvurularını bekleyen yarışma, tüm dünyadan kısa filmlerin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.