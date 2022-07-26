Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması Başvuruları Sona Erdi

17 – 23 Ekim tarihleri arasında çevrim içi ve Ankara’da yapılacak fiziksel gösterimlerle 10. kez seyircileriyle buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Kısa Film Yarışması’na başvurular sona erdi. Tema kısıtlaması olmaksızın, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası filmlerin katıldığı yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Almanya, Amerika, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hindistan, Hollanda, İran, İtalya, Kanada, Kore, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan’dan toplam 90 film katılım sağladı.

Basın Bülteni

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