Engelsiz Filmler Festivali’nin Çocuklar İçin Seçkisi Geleceğin Sinemacılarını Bekliyor

Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 17 – 23 Ekim arasında Ankara’da ve çevrim içi olarak Türkiye’de seyircilerle buluşacak. Programında Oditoryum, Kaleydoskop ve Çocuklar İçin başlıklarının yanı sıra yeni seçkileri de sinemaseverlerle buluşturacak olan festivalin ilk duyurduğu bölüm Çocuklar İçin seçkisi oldu. Geleceğin sinemacılarına ilham vermesi için hazırlanan bu dikkat çekici seçkiyle çocukların sinema ile tanışmaları hedefleniyor.
- Basın Bülteni
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Büyük Sel (The Great Overflow)
Çocuk ve Kaz (The Child and the Goose)
Edgar İçin Tilki (Fox for Edgar)
Penguen ve Balina (Penguin and Whale)
Sakın Şişirme (Don’t Blow It Up)
Sanatın Esasları (Fundamentals of Art)
Suzie Bahçede (Suzie in the Garden)